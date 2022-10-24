Минобороны РФ: работы по созданию Украиной «грязной бомбы» находятся на завершающей стадии

В Минобороны России заявили, что две украинские организации находится на завершающей стадии создания «грязной бомбы».

24 октября глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга российского оборонного ведомства рассказал о создании «грязной бомбы» в Украине.

Кириллов утверждает, что по имеющейся в распоряжении Министерства обороны России информации, две украинские организации получили заказ на изготовление маломощного ядерного боеприпаса, чтобы «обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий» и дискредитировать ВС РФ в глазах мирового сообщества.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов также отметил, что в настоящее время работы по созданию «грязной бомбы» находятся на завершающей стадии.