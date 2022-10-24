Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной
Министерство обороны России заявило о повышенной готовности специальных подразделений и подковке необходимых средств, которые будут задействованы в случае взрыва маломощных ядерных зарядов на Украине.
Напомним, что в воскресенье Минобороны России распространило информацию о подготовке киевским режимом взрыва «грязной бомбы».
В дальнейшем все последствия украинская сторона намерена приписать действиям России в ходе СВО.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу оповестил о готовящемся ядерном теракте коллег в Турции, Франции, Великобритании и США.
К сожалению, должного отклика информация Минобороны России не получила. МАГАТЭ, заявило в понедельник, 24 октября, что готова направить своих инспекторов в Киев для изучения вопроса.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Ксения Собчак, которая хотела подколоть Алину Кабаеву, сама выставила себя в невыгодном свете
Телеведущая на многомиллионную аудиторию озвучила стоимость платья гимнастки, в котором она появилась на одном из федеральных каналов. Собчак сделала акцент на стоимости наряда, заявив, что цена платья составляет 253 тысячи.Подробнее...
-
Новый клип Ани Лорак «Лабиринт» ругают за то, что в нем артистка окончательно наплевала на принципы
Артистка окончательно наплевала на принципы, представ перед публикой полуголой. Не исключено, впрочем, что подруга Филиппа Киркорова решила таким путем подвинуть скандальную коллегу.Подробнее...
Песков подтвердил угрозу грязной бомбы от Украины
Ксения Собчак, которая хотела подколоть Алину Кабаеву, сама выставила себя в невыгодном свете
Лукашенко назвал доллары и евро токсичными валютами
Новый клип Ани Лорак «Лабиринт» ругают за то, что в нем артистка окончательно наплевала на принципы
Войска КНДР открыли огонь из РСЗО по кораблю Южной Кореи в ответ на предупреждение