Министерство обороны России заявило о повышенной готовности специальных подразделений и подковке необходимых средств, которые будут задействованы в случае взрыва маломощных ядерных зарядов на Украине.

Напомним, что в воскресенье Минобороны России распространило информацию о подготовке киевским режимом взрыва «грязной бомбы».

В дальнейшем все последствия украинская сторона намерена приписать действиям России в ходе СВО.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу оповестил о готовящемся ядерном теракте коллег в Турции, Франции, Великобритании и США.

К сожалению, должного отклика информация Минобороны России не получила. МАГАТЭ, заявило в понедельник, 24 октября, что готова направить своих инспекторов в Киев для изучения вопроса.