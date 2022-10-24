ВС РФ приведены в готовность на случай взрыва «грязной бомбы» ВСУ
В Министерстве обороны России заявили, что в настоящее время в готовность приведены силы и средства на случай взрыва «грязной бомбы» ВСУ.
24 октября представитель Министерства обороны России Игорь Кириллов в ходе брифинга по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил о приведении в готовность сил и средств на случай взрыва «грязной бомбы» Украиной.
Кириллов пояснил, что в настоящее время российские военнослужащие готовы выполнять задачи специальной военной операции на Украине даже в условиях возможного радиационного заражения при условии применения ВСУ маломощного ядерного боеприпаса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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