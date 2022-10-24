Цены на газ в Евросоюзе на четырехмесячном минимуме, нефть упала в цене
Тем не менее, цены на природный газ в Европе остаются на высоком уровне, увеличившись на 40% с начала года.
Европейские цены на газ снизились в понедельник, достигнув самого низкого уровня с июня, после того, как Европа сообщила о достигнутой планке запасов на зиму. Стоимость нефти нестабильна на фоне опасений в рецессии. Около 10:30 утра по Гринвичу голландский фьючерсный контракт TTF, эталон природного газа в Европе, поднялся до 98,60 евро за мегаватт-час (МВтч), таким образом, опустившись ниже 100 евро за МВтч, т.е. впервые с июня.
«Цены значительно снизились по сравнению с тем, что мы видели в августе и сентябре, благодаря мягкой осенней погоде в Европе и высоким уровням хранения перед наступлением зимы», — комментируют аналитики Energi Danmark. По оценкам PVM Energy, запасы природного газа в Европейском Союзе заполнены на 92%.
В конце августа TTF поднялся до 342 005 евро за МВтч, всего на 3 евро ниже по сравнению с его историческим максимумом, достигнутым в марте. Тем не менее, цены на природный газ в Европе остаются на высоком уровне, увеличившись на 40% с начала года. По словам Стивена Бреннока из PVM Energy, «избыток предложения (...) и падение цен на газ уменьшили перспективы замены нефти газом», особенно для отопления, в ближайшие месяцы, тем самым ослабив давление на сырую нефть.
Баррель нефти Brent из Северного моря с поставкой в декабре потерял 0,71% до 92,84 доллара, а ее американский аналог, баррель американской нефти West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в том же месяце, подешевел на 1,02% до 84,18 доллара. Высокие цены на газ подтолкнули производителей энергии к поиску заменителей, таких как дизельное топливо, которое оказывается хорошей альтернативой для отопления и производства электроэнергии.
Таким образом, обескураживающие цены на газ увеличили спрос на сырую нефть.
«Кроме того, рост доллара и неопределенность мирового спроса продолжают оказывать давление на цены на сырьевые товары», — добавляет Валид Кудмани, аналитик XTB. Поскольку нефть торгуется в долларах, заметное укрепление доллара давит на черное золото, поскольку ослабляет покупательную способность инвесторов, использующих другие валюты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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