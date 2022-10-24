Министры обороны Израиля и Украины провели телефонный разговор об оружии для ВСУ
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц провёл телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
24 октября пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила, что глава израильского оборонного ведомства Бени Ганц провёл телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
В ведомстве уточнили, что в ходе телефонного разговора Гатц исключил возможность поставки оружия в Украину для обеспечения боеспособности ВСУ невзирая на многочисленные просьбы киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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