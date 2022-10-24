Минобороны РФ: Зеленский обсудил с Великобританией возможность создания ядерного оружия

Генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов заявил о контакте президента Украины Владимира Зеленского с Великобританией по вопросу ядерного оружия.

24 октября российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с представителями Великобритании возможность получения киевским режимом технологии создания ядерного оружия.

Кириллов утверждает, что правительство Украины намерено использовать маломощный ядерный боеприпас, создание которого находится на завершающей стадии, для совершения направленной против России провокации.