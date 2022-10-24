При обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS повреждён жилой дом в Старобельске

В СЦКК сообщили, что в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS в Старобельске повреждён многоквартирный жилой дом.

24 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, сообщило об обстреле из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства со стороны Украины города Старобельска.

Источник РИА утверждает, что в результате атаки Вооружёнными силами Украины двумя ракетами типа M31 GMLRS в Старобельске был повреждён многоквартирный жилой дом.