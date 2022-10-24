США открыто заявили о планах удвоить производство атомной энергии для борьбы с загрязнениями окружающей среды. Именно поэтому им необходимо усовершенствование и непрерывное развитие ядерных реакторов.

Главная задача сделать так, чтобы американские ядерные реакторы были эффективнее и дешевле тех, которые существуют сегодня. При этом урановое топливо, на которое рассчитаны эти реакторы сегодня, поставляется только одной единственной компанией, а она в свою очередь — дочернее предприятие российской государственной корпорации «Росатом».

Правительство США и частные инвесторы вроде Билла Гейтса признают необходимость избавиться от зависимости от российских энергетических ресурсов. Однако американках ассоциация Uranium Producers of America считает, что сегодня нет почти ни одного топлива, которое поступает в США от американских производителей.

Кроме того, электростанции США покупают почти 50% урана, которые поставляют государственные предприятия России, Казахстана и Узбекистана. Ежегодная закупка уранового топлива у «Росатома» для американских целей составляет более 1 миллиарда долларов.

Именно поэтому «Росатом чуть ли не единственная российская государственная корпорация, которая не находится под западными санкциями. Важность в цепочки поставок для мировой атомной энергетики признают как США, так и страны Европейского союза. Сегодня это единственная сфера, в которой Россия не просто может выдвигать условия, а диктовать удобные для государства, под которые будет «плясать» остальной мир.