The Washington Post: Иран начал тайно передавать России ракетные комплексы Fateh-110 и Zolfaghar

Американская пресса несколько дней в подряд сообщает, что Иран начал тайно передавать российской стороне так называемый «Меч Пророка» — ракетные комплексы Fateh-110 и Zolfaghar.

Примечательно, что Иран отрицает практически все поставки России, однако несколько сухих комментариев по военно-техническому сотрудничеству все-таки проскользнуло. Кроме того, Европейский союз уверен, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты «Шахе», а российская сторона их переделывает в «Герань» (хотя официального подтверждения этому также нет).

Теперь американская пресса громко заявляет, что Иран уже поставляет России ракетные комплексы Fateh-110 и Zolfaghar, однако официальные источники по-прежнему ничего не говорят по этой теме. В первом случае — это оперативно-тактический комплекс, который разрабатывался как мобильное средства отражения потенциальной агрессии США против Ирана. Говорить о точных характеристиках невозможно — они засекречены.

О ракетном комплексе Zolfaghar известно несколько больше. Он прошел глубокую модернизацию в 2015 году. Ракеты комплекса пролетают практически 700 километров. На боеприпасах установлен твердотопливный двигатель. Ракетный комплекс Zolfaghar называют «Меч Пророка», так как не совсем понятно, может ли он производить запуски осколочно-фугасных ракет весом 579 килограмм или это только заявляет иранская сторона.

В любом случае, боеприпасы ракетных комплексов Fateh-110 и Zolfaghar максимально растягивают траекторию на участке снижения за счет специально аэродинамики ракеты и белей, а это серьезно увеличивает как дальность полета, так и делает практически бесполезной вычислительную систему противовоздушной обороны противника.