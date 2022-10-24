Для посвященных в дела китайской политики заранее было ясно, что никаких интриг ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК) не произойдет. Си Цзиньпин зафиксирует свои решения, а потом делегации разъедутся.

Однако последний день ХХ съезда КПК неожиданно принес сенсацию: молодые и крепкие референты вывели из зала товарища Ху Цзиньтао, который возглавлял китайское правительство с 2003 по 2013 года. СМИ окрестили это как демонстративный разгром прозападных сил и грозное предупреждение «пятой колоне».

Тем не менее, пресса не учитывает, что Ху Цзиньтао всю неделю плохо себя чувствовал, а референты часто поддерживали его руки во время XX съезда КПК. То есть, товарища Ху Цзиньтао могли удалить из зала по медицинским показателям, а не из демонстративных целей для Запада.

При этом как было на самом деле знает только товарищ Кормчий Си, у которого с Ху Цзиньтао были серьезные разногласия. На самом деле, к моменту того, как Ху Цзиньтао покинул зал XX съезда Коммунистической партии Китая, все ключевые решения и кадровые назначения состоялись.

Весь XX съезд КПК показал только то, что Си Цзиньпин многократно усилил свои собственные позиции и теперь его окружают только преданные и проверенные временем соратники и друзья. Кроме того, программа развития Китая Си Цзиньпина стала не рекомендацией, а обязательным к исполнению приказом руководства.