Лидер группы «Кино» Виктор Цой стал настоящим голосом поколения — он пел о переменах и объявил свой дом «безъядерной зоной». Миллионы людей до сих пор находят собственный смысл в его творчестве.

Считается, что некоторые песни группы «Кино» особенно четко отражают философию музыкального коллектива в целом и Виктора Цоя в частности. При этом, как и сейчас, тогда некоторые слова были нежелательны, поэтому приходилось прибегать к метафорам и аллегориям.

Например, в песне «Место для шага вперед» есть множество «но». Оно используется в выражении того, что у Цоя есть какой-то предмет, но нет мотивации для того, чтобы его использовать. В заключение он говорит, что все, что ему нужно — это несколько слов и место для шага вперед.

Знаменитый социолог Зигмунт Бауман говорил, что «свобода — это не только отсутствие ограничений», потому что если нет никаких препятствий к выполнению каких-либо действий, это не означает того, что замысел можно осуществить. Так вот смысл большинства песен «Кино» состоит в стремлении осуществить замысел, который есть.

Движения вперед — это не символ побега, а позитивная ценность. Для Цоя группа «Кино» и вся его жизнь открывалась именно с точки зрения свободы выбора, действий и движения. Кстати, высшей формой для «Кино» была звезда, так как являлась очень важной частью поэтики Виктора Цоя.