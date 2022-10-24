Минобороны РФ: Герасимов провёл телефонный разговор с Рэйдэйкином
2022-10-24 17:36
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл телефонный разговор со своим британским коллегой Энтони Рэйдэйкином.
24 октября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником Штаба обороны Соединённого Королевства Энтони Рэйдэйкином.
В ведомстве пояснили, что в ходе разговора Герасимов предупредил Рэйдэйкина о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы» со стороны Украины для очернения ВС РФ в глазах мировой общественности.
Опубликовано: Диана Мудреченко