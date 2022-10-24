Ковальчук прокомментировала информацию о разводе с Чумаковым
2022-10-24 17:49
Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук прокомментировала информацию о своём расставании с мужем и коллегой по сцене Алексеем Чумаковым.
Исполнительница Юлия Ковальчук опровергла слухи о разводе с мужем и коллегой Алексеем Чумаковым. На эти новости артистка отреагировала в соцсетях.
Певица разместила композицию фрагмент своей новой композиции "Прости", не дожидаясь официального релиза.
Фанаты пришли к выводу, что песня посвящена супругу Юлии.
Опубликовано: Наталья Гончарова