Лавров: Россия и Иран дали объяснения по иранским дронам на Украине

Лавров: в ООН Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по иранским дронам на Украине.

24 октября РИА Новости сообщили, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что Москва и Тегеран дали все исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использования иранских дронов на Украине в Совете Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что постпред Ирана в ООН отверг западные обвинения в поставках иранских дронов России для их использования в ходе конфликта на Украине.