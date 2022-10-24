Лавров: Россия и Иран дали объяснения по иранским дронам на Украине
2022-10-24 18:30
Лавров: в ООН Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по иранским дронам на Украине.
24 октября РИА Новости сообщили, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что Москва и Тегеран дали все исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использования иранских дронов на Украине в Совете Безопасности ООН.
Ранее сообщалось, что постпред Ирана в ООН отверг западные обвинения в поставках иранских дронов России для их использования в ходе конфликта на Украине.
Опубликовано: Елена Калиновская
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