Пентагон заявил о готовности говорить с представителями Минобороны России

Пентагон заявил, что сохраняет линии связи с российским Минобороны открытыми.

24 октября РИА Новости сообщили, что высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, о том что каналы для связи с Россией остаются открытыми, и готовы к диалогу не только с представителями РФ, но и с американскими партнерами.

Сообщается, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется.