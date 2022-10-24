Пентагон заявил о готовности говорить с представителями Минобороны России
2022-10-24 18:53
Пентагон заявил, что сохраняет линии связи с российским Минобороны открытыми.
24 октября РИА Новости сообщили, что высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, о том что каналы для связи с Россией остаются открытыми, и готовы к диалогу не только с представителями РФ, но и с американскими партнерами.
Сообщается, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется.
Опубликовано: Елена Калиновская
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