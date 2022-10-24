Лавров: НАТО предложило обсудить «грязную» бомбу Киева на военном уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности некоторых западных политиков обсуждать подготовку Киева к провокации с "грязной" бомбой на уровне военного руководства.

24 октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что после беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегами из Великобритании, Турции, США и Франции некоторые из этих стран захотели обсудить наличие "грязной" бомбы у Киева на военном уровне.

С учетом того, что все собеседники Шойгу являются министрами обороны стран НАТО, это означает, что Североатлантический альянс всерьёз опасается применения маломощного ядерного оружия украинскими войсками.

Сергей Лавров подчёркивает, что Россия ценит серьёзное отношение НАТО к ядерным угрозам, ввиду чего Москва готова к всестороннему сотрудничеству с данным западным блоком.