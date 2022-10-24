Польские пограничники попали в объектив камеры белорусского наряда, когда пытались выставить за забор нелегалов

Польские силовики привезли партию нелегальных мигрантов к границе Беларуси, где сейчас установлен пятиметровый забор и открыв калику для выгона диких животных, пытались отправить их на белорусскую сторону, сообщает ГПК Беларуси.

Госпогранкомитет отмечает, что уже не первый раз польские пограничники переправляют таким способом нелегалов.

На этот раз «перебросчиков» испугал белорусский наряд, который стал свидетелем незаконного перемещения беженцев. Поляки, заметив камеру, быстро забрали мигрантов обратно и ретировались.

Ранее сами мигранты рассказывали, что польские силовики отвозили их небольшими группами в лесные чащобы и оставляли без возможности сориентироваться. Жители ближенвосточных и азиатских стран попав в белорусское болото в морозы оставались без обуви и получали отморожения, которые приводили позже к ампутации пальцев ног.

