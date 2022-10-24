Шольц и компания провели в Берлине планирование по возрождению Украины, все начнется с приватизации госпредприятий

Экономическая ситуация на Украине катастрофическая в результате российских атак летом экономика Украины рухнула, сообщает WELT.

В понедельник в Берлине прошла большая конференция по созданию плана Маршалла для Украины. Кроме канцлера Олафа Шольца в ней приняли участие ключевые министры со стороны ФРГ и Украины.

Юлия Свириденко, министр экономического развития и торговли, ожидает роста безработицы до 30 процентов к концу года и экономического спада не меньше. Тем не менее она настроена оптимистично: «После войны многие сферы экономики будут развиваться хорошо», — говорит она.

В настоящее время государственные компании приватизируются, чтобы открыть их для иностранных инвестиций. Михаэль Краус, менеджер дилера стройматериалов Fixit, также настроен оптимистично. Немецкая компания среднего размера недавно открыла второй офис на западе Украины. «Всегда бывают перебои с электричеством и воздушная тревога. Но экономика работает».

По словам представителя DIHK Ганса Ульриха Энгеля, представившего досье «Восстановим Украину», было ошибкой ждать окончания войны с планами восстановления. Есть пять основных направлений: обеспечение электро-, тепло- и водоснабжением на зиму, обеспечение добавленной стоимости и местного производства, система стимулирования иностранных инвестиций, международный альянс по реконструкции и, наконец, признание перспектив вступления Украины в ЕС и, таким образом, интеграция в их внутренний рынок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о «невероятных возможностях», которые откроются перед европейскими компаниями благодаря инвестициям и сотрудничеству. Такие сектора, как энергетика и ИТ, являются кандидатами на рост. Сельское хозяйство также предлагает «гарантированный возврат» инвестиций. Шмыгаль оценил финансовые потребности реконструкции в 750 миллиардов долларов.

Министр экономики Роберт Хабек имеет в виду «План Маршалла для Украины». «Но срочная зимняя помощь имеет приоритет», — говорит он: «В результате атак на энергетическую инфраструктуру люди сидят в холодных квартирах без воды и электричества».

Министр связи Украины Алексей Чернышов оценивает потребность в электрогенераторах, в 25 тысяч штук.

«Настоящая реконструкция Украины требует устойчивого капитала от международного донорского сообщества», — сказал президент DIHK Питер Адриан: «Для того, чтобы такой фонд успешно функционировал, требуется высокая степень прозрачности и возможности участия в соответствии с современными стандартами».

В Украине есть проблема с коррупцией. Канцлер Шольц был необычайно конкретен в этой теме: необходимо больше прозрачности и более решительная борьба с коррупцией, сказал он.

«Украина является частью европейской семьи. Я очень серьезно отношусь к этому обязательству», — сказал Шольц. «Каждый, кто инвестирует сегодня, инвестирует в будущую страну-члена». Помимо реконструкции, целью является, например, повышение эффективности электростанций, чтобы «быть климатически нейтральными» и увеличить объем энергии экспорт на Запад.