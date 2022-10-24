Диверсанты ВСУ обстреляли гражданский автомобиль под Херсоном, убив человека

Украинская диверсионная группа произвела обстрел автомобиля мирных граждан недалеко от Херсона.

24 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины произвела обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями вблизи Херсона.

По данным ВГА Херсона, в результате инцидента на подступах к городу от выстрелов ВСУ скончался как минимум один мирный житель, ещё двое получили ранения.

Накануне администрация Херсонской области объявила эвакуацию мирных граждан региона на противоположный берег реки Днепр из-за наступательных действий украинских войск.