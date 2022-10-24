Диверсанты ВСУ обстреляли гражданский автомобиль под Херсоном, убив человека
2022-10-24 21:03
Украинская диверсионная группа произвела обстрел автомобиля мирных граждан недалеко от Херсона.
24 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины произвела обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями вблизи Херсона.
По данным ВГА Херсона, в результате инцидента на подступах к городу от выстрелов ВСУ скончался как минимум один мирный житель, ещё двое получили ранения.
Накануне администрация Херсонской области объявила эвакуацию мирных граждан региона на противоположный берег реки Днепр из-за наступательных действий украинских войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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