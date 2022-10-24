В Германии врач убил свою замужнюю любовницу, посыпав пенис кокаином перед оральным сексом

45-летний Андреас Нидербихлер приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году за смерть Ивонны М.

46-летний хирург доктор Андреас Дэвид Нидербихлер был приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и нанесение телесных повреждений, повлекших смерть, после того как заставил свою любовницу, принять кокаин, который он положил на свои интимные части тела.

Во время судебного процесса Нидербихлер утверждал, что Ивонн, которая умерла после одышки и обморока, знала, что он положил кокаин на свой пенис перед тем, как она занялась оральным сексом.

Но суд отклонил эти претензии, и судья постановил, что Нидербихлер должен выплатить 11 500 фунтов стерлингов (13 280 евро) медицинским страховщикам IKK Gesund Plus, которые оплатили лечение Ивонны перед ее смертью.

Ранее компания Niederbichler отказалась выплатить семье Ивонны компенсацию в размере 25 000 фунтов стерлингов, из которых по 9 000 фунтов стерлингов получили муж и сын умершей женщины, а еще 7 000 фунтов стерлингов - ее семья для покрытия расходов на похороны.

Ивонн была не единственной жертвой Нидербихлера. Бывший врач клиники Хальберштадт в Саксонии-Анхальт накачивал наркотиками и подвергал сексуальному насилию еще трех женщин в период с сентября 2015 года по февраль 2018 года.

По данным следствия, он также тайно подсыпал кокаин в их бокалы с шампанским, губную помаду и зубную пасту.

В настоящее время он проходит курс медикаментозного лечения.

Овдовевшие муж и сын Ивонны подали в суд на хирурга, когда тот отказался выплатить денежную компенсацию, а также отказался покрыть расходы на похороны.

В прошлом году высший региональный суд согласился с мнением семьи, и мужчину обязали оплатить расходы на похороны.

Он подал апелляцию на приговор, но она была отклонена.