Зеленский попросил Израиль помочь с защитой воздушного пространства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видообращение, в котором обратился с просьбой к властям Израиля.

Зеленский сказал, что на данный момент на Укаине нет эффективных систем ПРО и ПВО, чтобы защищать небо.

Он пизнал, что демократические страны оказывают помощь Украине и предложил сделать то же самое Израилю.

Ранее галва израильского Миобороны сообщил украинскому коллеге Алексею Резникову в телефонном разговоре, что его страна не готова поставлять оружие на Украину.