Зеленский попросил Израиль помочь с защитой воздушного пространства Украины
2022-10-24 21:41
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видообращение, в котором обратился с просьбой к властям Израиля.
Зеленский сказал, что на данный момент на Укаине нет эффективных систем ПРО и ПВО, чтобы защищать небо.
Он пизнал, что демократические страны оказывают помощь Украине и предложил сделать то же самое Израилю.
Ранее галва израильского Миобороны сообщил украинскому коллеге Алексею Резникову в телефонном разговоре, что его страна не готова поставлять оружие на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
Сейсмологи Финляндии обнаружили 4 сейсмособытия в зоне «Северного потока»
Витренко: Украина не может платить за импортируемый газ
Лукашенко издал указ о выходе Беларуси из РЧСС Совета Европы
Треть всей выловленной в океане рыбы идёт на корм другим рыбам
Минобороны РФ: Герасимов провёл телефонный разговор с Рэйдэйкином