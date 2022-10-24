Белый дом обещает, что американские военные не войдут на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют направлять свои войска на Украину.

Он отметил, что решение главнокомандующего Джо Байдена остается в силе: американские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США не видят оснований менять уровень готовности своих ядерных сил из-за сообщений о «грязной бомбе».

По его словам, в США считают ложными заявления российской стороны о готовности Украины использовать такую бомбу.