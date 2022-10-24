В Польше арестовали украинца, который вел автомобиль с 6 промилле алкоголя в крови

В польском городе Новы-Томысль (Великопольское воеводство) задержали водителя из Украины с почти шестью промилле алкоголя в организме, сообщает портал Interia.pl.

Сначала произошло гражданское задержание, а затем правонарушителя забрала полиция. Ему грозит тюремное заключение до 2 лет.

В районном управлении полиции в городе Новы-Томысль сообщили, что это произошло в воскресенье, 23 октября около 3 часов ночи. Офицеры полиции получили сообщение о водителе Volkswagen Golf, который опасно въехал на одну из парковок в этом городе.

Мужчина, вызвавший полицию, был обеспокоен манерой вождения и поведением водителя.

"Он подошел к нему и почувствовал сильный запах алкоголя. Поэтому он лишил возможности продолжать движение и сообщил обо всем происшествии в полицию. Высланные на место сотрудники провели тест на алкоголь гражданина Украины. Потом выяснилось, что что у него в организме почти 6 промилле", — говорится в коммюнике полиции.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде мужчине грозит до двух лет лишения свободы, судебный запрет на вождение и штраф.