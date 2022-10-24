Пентагон отказался вводить войска на Украину

Соответствующее заявление на брифинге сделал Джон Кирби — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

Данный комментарий американский чиновник сделал в контексте того, что в Румынии размещена воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы». Ранее представитель этой дивизии заявил журналистам, что при необходимости военнослужащие данного подразделения войдут на территорию Украины (которая находится всего в нескольких километрах от места дислокации «Кричащих орлов»).

Как заявил Кирби, позиция американских властей по вопросу относительно участия американских военнослужащих в российско-украинском конфликте не изменилась. Вашингтон по-прежнему не намерен отправлять на Украину свои войска, такая возможность не рассматривается.