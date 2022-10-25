Финляндия зафиксировала четыре неясных сейсмических события в районе «Северного потока»

Финский сейсмологический институт зафиксировал четыре неясных сейсмических события в Финском заливе, где проходит «Северный поток».

Сообщения об этих событиях появились 20 и 21 октября. При этом точное расстояние от мест предполагаемых взрывов до газопровода не определено.

По мнению сейсмологов, это были взрывы, которые произошли на расстоянии около 40 км от Выборга.

Яри Корстрема, специалист из Сейсмологического института Хельсинки, считает, что взрывы были эквивалентны примерно 50-100 кг взрывчатки.