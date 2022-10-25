Кадыров: ответы на обстрелы новых регионов РФ со стороны ВСУ слишком слабы
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы ВСУ новых регионов России.
25 октября Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале написал, что война идет на российской территории и в приграничных районах ввели военное положение, однако Украина продолжает обстреливать города, но ответ российских военных очень слабый.
Чеченский лидер утверждает, что даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось.
Ранее Кадыров раскритиковал генерал-полковника Лапина, заявив что его неправильные действия привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана.
Опубликовано: Елена Калиновская
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