Кадыров: ответы на обстрелы новых регионов РФ со стороны ВСУ слишком слабы

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы ВСУ новых регионов России.

25 октября Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале написал, что война идет на российской территории и в приграничных районах ввели военное положение, однако Украина продолжает обстреливать города, но ответ российских военных очень слабый.

Чеченский лидер утверждает, что даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось.

Ранее Кадыров раскритиковал генерал-полковника Лапина, заявив что его неправильные действия привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана.