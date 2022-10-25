Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»

Глава роты морской пехоты РФ Александр Данилов рассказал о бое с украинской ДРГ.

25 октября удостоенный звания Героя России командир роты морских пехотинцев Александр Данилов рассказал, как вместе с сослуживцами сражался с украинскими диверсантами до момента полного окончания патронов у обеих сторон.

По словам Данилова, диверсионно-разведывательная группа ВСУ обнаружила замаскированную российскую технику, но не успела передать сведения о ней Киеву, ввиду чего между российскими и украинскими войсками завязался ожесточённый бой.

Александр Данилов утверждает, что в дальнейшем он вместе с другом окопался в наблюдательном пункте, где сражался с украинскими войсками до момента прибытия подкрепления.