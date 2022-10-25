Джо Байден «повысил» Камалу Харрис в должности и сделал моложе
В своем поздравлении с днем рождения вице-президента США глава Белого дома «повысил» ее в должности и убавил 28 лет.
Президент США Джо Байден в своем поздравлении "повысил" вице президента Камалу Харрис в должности до "замечательного президента" и сделал значительно моложе.
"Не так давно Камале Харрис исполнилось 30 лет!! С днем рождения замечательного президента!", - сказал глава Белого дома.
Камала Харрис отмечала свой день рождения 20 октября и ей исполнилось 58 лет. Видимо, Джо Байден таким образом хотел пошутить о возрасте вице-президента США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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