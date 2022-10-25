Сикела: Евросоюз определит новые энергетические меры до декабря

Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела уверен, что ЕС в состоянии согласовать новые коллективные меры в области энергетики до наступления зимы.

25 октября Еврокомиссия вела трансляцию заседания ведомства, на котором чешский лидер Минпромторга Йозеф Сикела публично заявил, что искренне верит в способности ЕК согласовать новые энергетические меры до конца текущей осени, установив их уже в начале декабря.

По мнению Сикелы, в случае необходимости он сумеет единолично созвать очередное заседание Европейской комиссии, чтобы обсудить с еврокомиссарами вопрос ускорения принятия новых энергетических мер на уровне Евросоюза.