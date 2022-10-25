Сикела: Евросоюз определит новые энергетические меры до декабря
Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела уверен, что ЕС в состоянии согласовать новые коллективные меры в области энергетики до наступления зимы.
25 октября Еврокомиссия вела трансляцию заседания ведомства, на котором чешский лидер Минпромторга Йозеф Сикела публично заявил, что искренне верит в способности ЕК согласовать новые энергетические меры до конца текущей осени, установив их уже в начале декабря.
По мнению Сикелы, в случае необходимости он сумеет единолично созвать очередное заседание Европейской комиссии, чтобы обсудить с еврокомиссарами вопрос ускорения принятия новых энергетических мер на уровне Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Орлова рассказала об отношении к русским за границей
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»