Шольца попросили поговорить с Путиным о снижении цен на шаурму в Германии
Избиратель попросил канцлера ФРГ Олафа Шольца провести беседу с Владимиром Путиным о снижении стоимости продуктов питания.
25 октября Олаф Шольц садился в служебную машину, чтобы как обычно выехать на работу, однако увидел случайного прохожего, который не упустил возможности обратиться к немецкому канцлеру, выразив своё недовольства ценами на еду в ФРГ.
Обратившись к Шольцу, немец заявил, что сейчас один донер (шаурма/шаверма - редакция Autoparus) в Германии сейчас стоит восемь евро, что очень дорого.
По этой причине разгневанный гражданин ФРГ попросил Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным о снижении цен в Германии, однако в ответ немецкий канцлер улыбнулся, сел в машину и уехал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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