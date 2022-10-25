Шольца попросили поговорить с Путиным о снижении цен на шаурму в Германии

Избиратель попросил канцлера ФРГ Олафа Шольца провести беседу с Владимиром Путиным о снижении стоимости продуктов питания.

25 октября Олаф Шольц садился в служебную машину, чтобы как обычно выехать на работу, однако увидел случайного прохожего, который не упустил возможности обратиться к немецкому канцлеру, выразив своё недовольства ценами на еду в ФРГ.

Обратившись к Шольцу, немец заявил, что сейчас один донер (шаурма/шаверма - редакция Autoparus) в Германии сейчас стоит восемь евро, что очень дорого.

По этой причине разгневанный гражданин ФРГ попросил Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным о снижении цен в Германии, однако в ответ немецкий канцлер улыбнулся, сел в машину и уехал.