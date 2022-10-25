Подоляк: Киев готов обменять России главу «Мотор Сич» Богуслаева на пленных солдат ВСУ
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что правительство Украины рассматривает вопрос об обмене Вячеслава Богуслаева России на украинских военнопленных.
Днём вторника персональный советник и член офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что Киев может пойти на обмен арестованного генерального директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, передав его России в обмен на пленных ВСУ.
Днём ранее суд Киева арестовал Богуслаева на два месяца по обвинению в коллаборационизме и сотрудничестве с правительством и армией России.
По данным Службы безопасности Украины, Вячеслав Богуслаев поставлял РФ двигатели для военных вертолётов, которые использовались Москвой в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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