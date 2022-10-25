Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз готов выделять Киеву 1,5 млрд евро в месяц
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о финансовых границах, в которых ЕС готов оказывать помощь Украине.
25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что лидеры Европейского союза готовы коллегиально выделять полтора миллиарда евро в месяц на нужды Украины в условиях российской спецоперации.
По словам фон дер Ляйен, с такими темпами в 2023 году Брюссель намеревается в целом передать Киеву финансовую помощь на 18 миллиардов евро.
Накануне также стало известно, что представители Конгресса США пытаются принять законопроект о выделении Украине 50 миллиардов долларов на весь 2023 год.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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