Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз готов выделять Киеву 1,5 млрд евро в месяц

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о финансовых границах, в которых ЕС готов оказывать помощь Украине.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что лидеры Европейского союза готовы коллегиально выделять полтора миллиарда евро в месяц на нужды Украины в условиях российской спецоперации.

По словам фон дер Ляйен, с такими темпами в 2023 году Брюссель намеревается в целом передать Киеву финансовую помощь на 18 миллиардов евро.

Накануне также стало известно, что представители Конгресса США пытаются принять законопроект о выделении Украине 50 миллиардов долларов на весь 2023 год.