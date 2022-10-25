Макрон попросил Папу Франциска созвониться с Путиным и поговорить о мире

В понедельник Эммануэль Макрон имел часовую аудиенцию у Папы Франциска, а затем выяснилось, что они говорили, в том числе о судьбе мира на Украине.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса», — пишет во вторник журнал «Ле Пуэн».

Эммануэль Макрон находился в Риме с воскресенья, 23 октября. Он принял участие в саммите мира, устроенного католической общиной. Вечером того же дня встретился с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

В понедельник во время аудиенции, которая длилась 55 минут, Макрон также просил Папу Франциска связаться с президентом США Джо Байденом и также поговорить с ним об установлении мира на Украине.