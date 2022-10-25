Стремоусов: ВСУ пытаются прорвать усиленную линию обороны Херсона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытках армии Украины прорвать российскую линию обороны регионе.

Во вторник днём заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые силы Украины не прекращают попыток прорвать линию обороны в регионе малыми группами.

По словам Стремоусова, попытки ВСУ проникнуть в Херсон всегда терпят провал, поскольку российские военные уничтожают группы украинских солдат на подступах к городу артиллерией и противотанковыми ракетными установками.

Также Кирилл Стремоусов уверяет, что линия обороны Херсонской области каждодневно усиливается армией России, которая перебрасывает в регион военную технику и живую силу.