Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, Западу следует позаботиться о том, чтобы оказать Украине помощь на несколько десятилетий вперед.
Как подчеркнул политик, в настоящее время необходимо обсудить, как финансировать Украину и каким должно быть будущее этой страны.
Ранее немецкий канцлер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили создать фонд помощи Украине. Фактически речь идет об аналоге известного «плана Маршалла». Как отметили политики, поскольку Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз, западные страны должны объединиться для того, чтобы оказать этой стране совместную финансовую и иную помощь.
Как отметили канцлер Германии и глава Еврокомиссии, Всемирный банк оценил ущерб, причиненный боевыми действиями Украине, в 350 миллиардов евро.
Опубликовано: Алексей Гладкий
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Рамзан Кадыров: Россия слабо отвечает на массированные обстрелы своей территории, а нужно стирать города
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Украинская армия нанесла удары по Донецку ракетами «Град»
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»