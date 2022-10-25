Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины

По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, Западу следует позаботиться о том, чтобы оказать Украине помощь на несколько десятилетий вперед.

Как подчеркнул политик, в настоящее время необходимо обсудить, как финансировать Украину и каким должно быть будущее этой страны.

Ранее немецкий канцлер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили создать фонд помощи Украине. Фактически речь идет об аналоге известного «плана Маршалла». Как отметили политики, поскольку Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз, западные страны должны объединиться для того, чтобы оказать этой стране совместную финансовую и иную помощь.

Как отметили канцлер Германии и глава Еврокомиссии, Всемирный банк оценил ущерб, причиненный боевыми действиями Украине, в 350 миллиардов евро.