Риши Сунак встретится сегодня с королем Чарльзом, для получения должности премьер-министра

Сегодня утром Риши Сунак станет 57-м премьер-министром Великобритании, что сделает его первым лидером, назначенным королем Карлом III.

Лиз Трасс, будет председательствовать на заключительном заседании кабинета министров около 9 утра, прежде чем отправиться в Букингемский дворец, чтобы подать заявление об отставке чуть более часа спустя.

Сунак был вчера избран новым лидером партии Британии после того, как Борис Джонсон, а затем Пенни Мордаунт выбыли из гонки за 10-е место.

Ожидается, что уходящий премьер-министр совершит короткую поездку во дворец около 10.15 утра, что положит конец ее короткому, но катастрофическому периоду правления.