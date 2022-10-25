Риши Сунак встретится сегодня с королем Чарльзом, для получения должности премьер-министра
2022-10-25 12:05
Сегодня утром Риши Сунак станет 57-м премьер-министром Великобритании, что сделает его первым лидером, назначенным королем Карлом III.
Лиз Трасс, будет председательствовать на заключительном заседании кабинета министров около 9 утра, прежде чем отправиться в Букингемский дворец, чтобы подать заявление об отставке чуть более часа спустя.
Сунак был вчера избран новым лидером партии Британии после того, как Борис Джонсон, а затем Пенни Мордаунт выбыли из гонки за 10-е место.
Ожидается, что уходящий премьер-министр совершит короткую поездку во дворец около 10.15 утра, что положит конец ее короткому, но катастрофическому периоду правления.
Опубликовано: Силивончик Алина
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