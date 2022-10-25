Эммануэль Макрон попросил папу Римского помочь урегулировать конфликт в Украине
2022-10-25 12:10
Президент Франции попросил главу Ватикана поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с папой Римским Франциском попросил понтифика связаться и президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Украине.
"Я попросил папу Римского посодействовать скорейшему урегулированию ситуации в Украине", - сказал Макрон.
Издание Point сообщает, что встреча президента Франции и главы Ватикана длилась 55 минут.
Опубликовано: Максим Алексеев
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