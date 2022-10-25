Телеканал NTV: в центре Стамбула загорелась станция метро

В центре Стамбула загорелись кабели на станции метро Халич над проливом Золотой Рог.

Во вторник днем РИА Новости сообщили о том, что турецкий телеканал NTV сообщил о том, что в Стамбуле загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог.

В 10.15 по местному времени пожарные получили сообщение, что из-под платформы появились клубы дыма, оперативно прибыли на место и локализовали очаг возгорания.

Сообщается, что в связи с ситуацией приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.