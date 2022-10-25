Макрон призвал Вашингтон и Москву сесь за стол переговоров для урегулирования ситуации в Украине
2022-10-25 12:41
Президент Франции призвал лидеров США и России как можно быстрее начать переговорный процесс о мирном урегулировании кризиса в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров США и России как можно быстрее начать переговорный процесс о мирном урегулировании кризиса в Украине.
"Необходимо, чтобы США как можно быстрее сели за стол переговоров по мирному урегулированию ситуации в Украине", - сказал он.
Ранее сообщалось, что французский лидер попросил папу Римского Франциска пообщаться на эту тему с Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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