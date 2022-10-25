Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес отказывается от Канье Уэста в качестве клиента
2022-10-25 12:47
Камилла Васкес, адвокат, которая помогла Джонни Деппу выиграть иск о диффамации против Эмбер Херд, по сообщениям, разорвала отношения с Канье Уэстом после того, потому что рэпер отказался отозвать свои недавние антисемитские комментарии.
В свете ее недавней победы над Деппом Васкес согласилась помочь Уэсту привести в порядок его деловые вопросы, но при условии, что он откажется от своих антисемитских заявлений.
Но когда стало ясно, что Уэст не желает этого делать, обе стороны быстро прекратили отношения, сообщает TMZ .
Потеря сотен миллионов долларов в результате деловых сделок - не единственное последствие действий Уэста.
После заявления о том, что Джордж Флойд умер от фентанила и на самом деле не был убит полицейским Дереком Шовеном, ему теперь грозит иск о клевете на 250 миллионов долларов.
Опубликовано: Антон Райт
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