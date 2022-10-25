Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак — привилегированный подданный, женатый на человеке с капиталом почти в $1 млрд. Он берет на себя управление страной, которая с трудом позволяет себе отопление.

Сокращение налогов Лиз Трасс и поселяющий разворот политики Великобритании напугали не только финансовые рынки, но и обычных подданных страны. Великобритания фактически находится не только в финансовом потрясении, но и с трудом может позволить население базовыми вещами, такими как отопление.

Примечательно, что уже сегодня в Великобритании больше продовольственных банков, чем сетей общественного питания, а многие люди выбирают между отоплением домов и качественным питанием. При этом на пост премьер-министра Великобритании 24 октября 2022 года пришел Риши Сунак.

Он не только экс-канцлер Казначейства Великобритании, но и привилегированный человек во всех смыслах этого слова. В то время, когда страна сталкивается с финансовыми потрясениями, капитал Риши Сунака достигает практически миллиарда долларов. Это одна из причин, по которой он сталкивается с жесткой критикой (из-за богатство своей семьи).

Многие считают, что капитал Риши Сунака превышает состояние короля Карла III, поэтому новый глава правительства просто не в состоянии понять финансовые трудности, с которыми сталкиваются его избиратели. Тем не менее, в политике он отмечен, как «добрый, умный и хороший», а не только богатый.

Кстати, в 2009 году Риши Сунак женился на миллиардерши, чье состояние тогда оценивалось в $825 млн. Плюс состояние самого Сунака в $340 млн — получается больше миллиарда долларов семейного капитала. При этом состояние короля Великобритании оценивается примерно в $300 млн.