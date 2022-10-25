Роскомнадзор рассказал об ограничения работы WhatsApp в России

2022-10-25 13:24

Роскомнадзор рассказал об ограничения работы мессенджера WhatsApp на территории Российйской Федерации.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали об ограничения работы мессенджера WhatsApp в России.

"Работа мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации ограничиваться не будет", сказали в пресс-службе.

WhatsApp - мессенджер, принадлежащий компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской.

Опубликовано: Максим Алексеев