Роскомнадзор рассказал об ограничения работы WhatsApp в России
2022-10-25 13:24
Роскомнадзор рассказал об ограничения работы мессенджера WhatsApp на территории Российйской Федерации.
В пресс-службе Роскомнадзора рассказали об ограничения работы мессенджера WhatsApp в России.
"Работа мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации ограничиваться не будет", сказали в пресс-службе.
WhatsApp - мессенджер, принадлежащий компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской.
Опубликовано: Максим Алексеев
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