Актер Лесли Джордан погиб почти сразу после сообщения о покупке своей первой квартиры

Знаменитый актер Лесли Джордан сообщил фанатам на странице своей социальной сети о покупке своей первой квартиры, а сразу после этого погиб в автомобильной катастрофе в Лос-Анджелесе.

Многие были ошарашены тем, что знаменитость не имела собственной недвижимости в таком возрасте. То есть, он купил свою первую квартиру в возрасте 67 лет и она стала его первым собственным объектом недвижимости. Лесли Джордан также выложил ролик, в котором он вращался вместе с камерой вокруг пустой квартиры, показывая все виды фанатам.

Наибольшую известность Лесли Джордан получил по ролям в сериалах «Уилл и Грейс» и «Американская история ужасов», хотя играл во многих других знаменитых картинах. Интересно, что фанатам осталось неизвестно, где находилась новая квартала актера.

Сам Лесли Джордан пошутил, что ему бы не понравилось быть людьми, которые живут с ним в одном многоквартирном доме. Он напомнил, что родился и вырос в маленькой жилой недвижимости в Чаттануге, штат Техас.

Кстати, Лесли Джордан стал звездой в социальных сетях не так давно — он завел свои странички в разгар пандемии коронавируса, а к моменту его смерти имел внушительную аудиторию в 5,8 миллионов подписчиков.