Завершение XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) внесло массу изменений во внешнюю и внутреннюю политику страны, а Си Цзиньпин по-прежнему остался ее лидером.

Хотя победа Си Цзиньпина в XX съезде КПК была ожидаема, пресса преподнесла ее как «сокрушительное поражение прозападных глобалистов в Китае». Они действительно лишились шансов на возвращение к власти в Китае, однако надолго ли становится большим вопросом.

Кстати, глобалисты (комсомольцы) правили Китаем практически без ограничений на протяжении более 40 лет (начиная с 1981 года и заканчивая 2913 годом). Однако за последние 9 лет Китай сумел полностью избавиться от их влияния под покровительством Си Цзиньпина.

Проблема прозападных глобалистов в том, что при Си Цзиньпине Китай — не просто дружественная страна для России, а партнер, которого можно назвать союзником. Впрочем, вряд ли Китаю удастся одолеть США в одиночку, поэтому и нужна поддержка России. Бороться с общим врагом всегда «приятнее и веселее».

Большой вопрос состоит в том, победил ли Си Цзиньпин в полном смысле этого слова. Китай все равно не сможет быть оторван от глобальной системы, а значит, некоторые международные нормы под диктовку США все равно придется выполнять. Тем не менее, после утверждения власти Си Цзиньпина, возраста роль таких государств, как Турция, Саудовская Аравия, Иран, Египет, ЮАР, Бразилия, Мексика, Эфиопия, Филиппины и других. А объединение всегда дает большие результаты.