Российская армия уничтожила более 130 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки.

25 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за минувшие сутки на Красно-Лиманском направлении фронта российские солдаты уничтожили свыше 120 единиц личного состава Вооружённых сил Украины.

Конашенков добавил, что помимо прочего на данном направлении фронта были уничтожены 3 танка, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 3 пикапа и 1 автомобиль украинской стороны.