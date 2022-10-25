Российская армия уничтожила более 130 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении
2022-10-25 14:02
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки.
25 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за минувшие сутки на Красно-Лиманском направлении фронта российские солдаты уничтожили свыше 120 единиц личного состава Вооружённых сил Украины.
Конашенков добавил, что помимо прочего на данном направлении фронта были уничтожены 3 танка, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 3 пикапа и 1 автомобиль украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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