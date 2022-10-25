Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром

Британский монарх назначил нового главу кабинета министров и поручил ему сформировать правительство.

Король Великобритании Карл III принял с аудиенцией Риши Сунака, в ходе которой назначил его на пост премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.

"Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции в Букингемском дворце", - сообщил телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что после отказа Бориса Джонсона участвовать в выборах премьер-министра, Риши Сунак остался единственным кандидатом на этот пост.