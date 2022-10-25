Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром
2022-10-25 14:02
Британский монарх назначил нового главу кабинета министров и поручил ему сформировать правительство.
Король Великобритании Карл III принял с аудиенцией Риши Сунака, в ходе которой назначил его на пост премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
"Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции в Букингемском дворце", - сообщил телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что после отказа Бориса Джонсона участвовать в выборах премьер-министра, Риши Сунак остался единственным кандидатом на этот пост.
Опубликовано: Максим Алексеев
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