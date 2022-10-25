Киселев: ВС России нанесли сокрушительный удар ВСУ в районе Кременной

В ЛНР заявили, что российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной.

Во вторник днем РИА Новости сообщили о том, что полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала сообщил о том, что российская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на освобожденную территорию.

Киселев сообщает, что более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен, но несмотря на понесенные потери, противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.

Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово-Кременная, устанавливают танковые заграждения.