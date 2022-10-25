Странная биография первого президента России Бориса Ельцина

Если почитать биографию первого президента РФ Бориса Ельцина, то сразу же бросаются в глаза очень многие нестыковки. Расхождения есть не только в жизненной биографии, но и описании предков Ельцина.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в Уральской области в крестьянской семье. Для родителей он стал первым ребенком. На сайте Ельцина есть информация о дедах-кулаках первого президента РФ, однако в действительности для раскулачивания были «веские причины».

В семье было хозяйство и собственная ветряная мельница (к слову, скот также был), а сама она считалась зажиточной. В общем, ничего удивительного, что семью Ельцина раскулачили и сослали в Сибирь нет. Правда, говорить о том, что предки первого президента РФ были «бедными крестьянами» не приходится, хотя он сам об этом рассказывал.

После развала СССР Ельцин долго скрывал происхождение своей семье, говорил только про кулацкое прошлое деков и нещадно ругал большевиков. Он писал в своих кулуарах, что его дед много работал и много брал на себя, а советская власть любила незаметных.

С отцом Ельцина также не все в порядке. В официальной биографии встретить информацию о том, что в 1932 году он стал политическим заключенным невозможно.

В дальнейшем отца Ельцина отправила на строительство Казанского авиационного завода. Нельзя и понять, с какой целью Ельцин поменял год того, когда отец начал работать на стройке (официально в 1935 году).

Братья Бориса Ельцина были приговорены к пребыванию в исправительно-трудовом лагере на срок 3 года и этапированы в Дмитлаг НКВД на строительство канала «Москва-Волга», о чем также мало говорится в официальной биографии первого президента РФ.

В целом, в биографии Ельцина отсутствует практически вся информация, о которой было написано в книге Валентина Юмашева «Исповедь на заданную тему».