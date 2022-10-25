Кадыров призвал атаковать «дальний горизонт» на Украине в ответ на атаки ВСУ российских регионов

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в очередной раз призвал военное руководство в Москве занять более жесткий курс в Украине.

Если украинцы атакуют цели в приграничных с Россией районах Курске и Белгороде, Россия должна нанести ответный удар в полную силу, заявил Кадыров Telegram во вторник.

«Наша реакция до сих пор была слишком слабой. Если ракета приземлится в нашем регионе, целые города должны быть стерты с лица земли, чтобы они никогда не подумали, что могут снова стрелять в нашу сторону», - отметил Кадыров.

Кадыров также отметил, что в связи с отправкой американских десантников в Румынию нет повода для беспокойства. Современное оружие и бронетехника помогут ВС России решить любые задачи.