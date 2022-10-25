Киселев заявил о полном разгроме подразделений ВСУ в районе Кременной

Полковник полиции ЛНР заявил о полном разгроме подразделений украинской армии в районе Кременной и Сватово.

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил о полном разгроме подразделений украинской армии в районе Кременной и Сватово.

"Российская армия нанесла сокрушительный удар по подразделениям, которые пытались зайти на нашу территорию в районе Кременной и Сватово. Подбито десять единиц техники. Враг рассеян и уничтожен", - сказал он.

Киселев подчеркнул, что не смотря на понесенные потери, противник не оставит попыток возобновить наступление.